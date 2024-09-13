Казахстан и Узбекистан проводят учения по защите воздушного пространства

Международное оперативно-тактическое командно-штабное учение "Ашық аспан-2024" с участием военнослужащих Военно-воздушных сил и специалистов противовоздушной обороны Казахстана и Узбекистана проводится с 10 по 14 сентября.

Международное оперативно-тактическое командно-штабное учение "Ашық аспан-2024" с участием военнослужащих Военно-воздушных сил и специалистов противовоздушной обороны Казахстана и Узбекистана проводится с 10 по 14 сентября.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства страны.

Учение "Ашық аспан-2024" поспособствует повышению слаженности органов военного управления дружественных стран, отработке вопросов совместного применения сил и средств противовоздушной обороны, получению командирами практических навыков по управлению воинскими частями в особых случаях несения боевого дежурства.

В учениях задействованы вертолеты фронтовой, самолеты армейской и военно-транспортной авиации, а также силы и средства войск противовоздушной обороны. В ходе учения летчики военно-воздушных сил совершают полеты, в том числе и в воздушном пространстве Кыргызстана и Таджикистана.

Оперативно-стратегическое командно-штабное учение "Ашық аспан-2024" проводится под руководством главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова.