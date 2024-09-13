О нас

Казахстан и Узбекистан проводят учения по защите воздушного пространства

Казахстан и Узбекистан проводят учения по защите воздушного пространства Международное оперативно-тактическое командно-штабное учение "Ашық аспан-2024" с участием военнослужащих Военно-воздушных сил и специалистов противовоздушной обороны Казахстана и Узбекистана проводится с 10 по 14 сентября.
В регионе
13 сентября 2024 г. 10:24
Казахстан и Узбекистан проводят учения по защите воздушного пространства

Международное оперативно-тактическое командно-штабное учение "Ашық аспан-2024" с участием военнослужащих Военно-воздушных сил и специалистов противовоздушной обороны Казахстана и Узбекистана проводится с 10 по 14 сентября.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства страны.

Учение "Ашық аспан-2024" поспособствует повышению слаженности органов военного управления дружественных стран, отработке вопросов совместного применения сил и средств противовоздушной обороны, получению командирами практических навыков по управлению воинскими частями в особых случаях несения боевого дежурства.

В учениях задействованы вертолеты фронтовой, самолеты армейской и военно-транспортной авиации, а также силы и средства войск противовоздушной обороны. В ходе учения летчики военно-воздушных сил совершают полеты, в том числе и в воздушном пространстве Кыргызстана и Таджикистана.

Оперативно-стратегическое командно-штабное учение "Ашық аспан-2024" проводится под руководством главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Суд 14 октября рассмотрит иск Транснефти на 85 млн долларов к Euroclear Bank
Суд 14 октября рассмотрит иск "Транснефти" на 85 млн долларов к Euroclear Bank
13 сентября 2024 г. 10:37
Генпрокуратура РФ признала нежелательным польский телеканал Belsat
Генпрокуратура РФ признала нежелательным польский телеканал Belsat
13 сентября 2024 г. 10:08
Захарова: МИД РФ разделяет оценки ФСБ деятельности британских дипломатов
Захарова: МИД РФ разделяет оценки ФСБ деятельности британских дипломатов
13 сентября 2024 г. 09:38
Блинкен обсудил с Пашиняном мирный процесс между Ереваном и Баку
Блинкен обсудил с Пашиняном мирный процесс между Ереваном и Баку
12 сентября 2024 г. 23:03
Путин: Прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть
Путин: Прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть
12 сентября 2024 г. 21:56
Грузия намерена углублять торгово-экономическое сотрудничество с Китаем
Грузия намерена углублять торгово-экономическое сотрудничество с Китаем
12 сентября 2024 г. 20:44
Инвестиции в Туркменистан приведут к развитию всего региона
ФотоИнвестиции в Туркменистан приведут к развитию всего региона
12 сентября 2024 г. 18:23
Мирзиёев встретился с главами МИД, МВД и разведки Турции
Мирзиёев встретился с главами МИД, МВД и разведки Турции
12 сентября 2024 г. 17:50
Президенты Украины и Эстонии обсудили оборонную помощь Киеву
Президенты Украины и Эстонии обсудили оборонную помощь Киеву
12 сентября 2024 г. 16:38
Минобороны РФ: В Курской области взяты под контроль 10 населенных пунктов
Минобороны РФ: В Курской области взяты под контроль 10 населенных пунктов
12 сентября 2024 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi