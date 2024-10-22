Казахстан и Узбекистан подписали документы о сотрудничестве на $352 млн

Казахстан и Узбекистан подписали 76 документов на общую сумму свыше 352 млн долларов США.

Казахстан и Узбекистан подписали 76 документов на общую сумму свыше 352 млн долларов США.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на правительство Казахстана, документы были подписаны во вторник в Самарканде в рамках IV Форума межрегионального сотрудничества "Казахстан-Узбекистан".

В мероприятии приняли участие премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов и Узбекистана Абдулла Арипов, которые обсудили вопросы промышленной кооперации, взаимодействия в водной, энергетической и транзитно-транспортной сферах, газовой отрасли.

Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в центрально-азиатском регионе. По итогам восьми месяцев 2024 года объем взаимной торговли составил 2,5 млрд долларов США.

Большой экспортный потенциал имеется в нефтехимической, металлургической, автомобильной, индустриальной, пищевой, химической и фармацевтической отраслях. Казахстан готов нарастить экспортные поставки в Узбекистан на сумму свыше 550 млн долларов США по 40 видам казахстанских товаров.

Отдельное внимание в ходе форума было уделено развитию промышленной кооперации, предусматривающей реализацию 74 совместных проектов с объемом инвестиций 3,4 млрд долларов США и созданием 14,6 тыс. рабочих мест. Из них 65 предприятий планируется открыть на территории Казахстана, что обеспечит 13,6 тыс. новых рабочих мест в стране.

В Казахстане на сегодня реализовано 9 совместных проектов, еще 3 — в Узбекистане. Это позволило создать в общей сложности 4,8 тыс. новых рабочих мест.

Кроме того, обсуждены вопросы развития транспортно-логистического потенциала. Через территорию Казахстана транзитом проходит более 50% товарооборота Узбекистана.

В рамках форума также подписан План практических действий по ускорению реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в энергетике, горнодобывающей промышленности, геологии. Также подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах между регионами Казахстана и Узбекистана.