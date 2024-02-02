Казахстан и Узбекистан планируют увеличить объем товарооборота в 2 раза

Казахстан и Узбекистан планируют увеличить объем товарооборота в 2 раза, до 10 млрд долларов.

Казахстан и Узбекистан планируют увеличить объем товарооборота в 2 раза, до 10 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом была достигнута договоренность в ходе переговоров между премьер-министрами Казахстана и Узбекистана Алиханом Смаиловым и Абдуллой Ариповым в Алматы.

"Перед нами стоит задача довести товарооборот до 10 млрд долларов. Поэтому необходимо принять системные меры по расширению торгово-экономических связей. Правительство Казахстана готово к активной совместной работе для достижения всех намеченных целей", - заявил Алихан Смаилов в ходе встречи в преддверии заседания Евразийского межправсовета, который состоится в Алматы.

В сообщении пресс-службы правительства Казахстана говорится о том, что в 2022 году товарооборот достиг запланированного рубежа в 5 млрд долларов, а за 11 месяцев 2023 - 4,1 млрд доллара.

Стороны также обсудили вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сельском хозяйстве, транзитно-транспортной и газовой сферах. В частности, рассмотрены ход реализации Дорожной карты по увеличению двустороннего товарооборота и результаты работы кооперационных промышленных проектов.