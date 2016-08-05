​Казахстан и Турция планируют довести объем торговли до $10 млрд

Баку. 5 Августа. REPORT.AZ/ Взаимный товарооборот Казахстана и Турции планируется довести до объема в 10 миллиардов долларов.

Как передает Report, об этом сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В сообщении на сайте президента Казахстана отмечается, что Назарбаев в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом подчеркнул значимость совместной экономической программы "Новая синергия", принятой в прошлом году.

"Наша задача – довести объем взаимного товарооборота до 10 миллиардов долларов. В рамках программы предусмотрена реализация 20 инвестиционных проектов на общую сумму около 813 миллионов долларов. Учитывая, что Турция является ключевой транзитной страной с развитой инфраструктурой, я пригласил братский турецкий народ принять участие в реализации программы "Нурлы Жол", — цитирует пресс-служба слова Назарбаева.

Он отметил, что важную роль играет создание казахстанско-турецких индустриальных зон. "Данные шаги придадут импульс дальнейшему расширению экономических возможностей двух стран", – заключил казахстанский президент.