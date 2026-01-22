Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Казахстан и Турция готовятся к практической реализации совместных геологоразведочных проектов

    Казахстан и Турция рассматривают переход к практической реализации совместных геологоразведочных проектов.

    Как передает Report со ссылкой на "КазМунайГаз", об этом стало известно по итогам встречи председателя правления "КазМунайГаз" Асхата Хасенова с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром в Анкаре.

    "В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения взаимодействия КМГ с компаниями энергетического сектора Турции. В частности, КМГ и турецкая государственная корпорация Turkish Petroleum Corporation провели активную работу по изучению перспективных геологоразведочных проектов на территории обеих стран. В настоящее время рассматривается переход к практической реализации совместных инициатив", - говорится в сообщении.

    Глава "КазМунайГаз" поблагодарил министерство энергетики Турции за готовность к конструктивному и содержательному диалогу. Асхат Хасенов выразил уверенность, что расширение сотрудничества с турецкими партнерами позволит активизировать геологоразведку, внедрить передовые технологии и развить кадровый потенциал.

    По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать совместную работу по укреплению сотрудничества в нефтегазовой отрасли в интересах экономического развития Казахстана и Турции.

    Казахстан Турция геологоразведочные работы КазМунайГаз Turkish Petroleum Corporation Алпарслан Байрактар энергетика

