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Казахстан и Турция договорились увеличить грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс

Казахстан и Турция договорились увеличить грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс Казахстан и Турция договорились увеличить грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс
В регионе
30 июля 2025 г. 14:30
Казахстан и Турция договорились увеличить грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс

Казахстан и Турция договорились об увеличении грузоперевозок по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Казахстанские железные дороги" (КЖД).

Соответствующее соглашение подписали КЖД и TCDD Taşimacilik A.Ş. в рамках официального визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Турцию.

Документ охватывает ряд совместных мероприятий, направленных на развитие Среднего коридора и повышение его конкурентоспособности.

Ключевое внимание в соглашении уделено наращиванию объемов грузоперевозок на участке Баку-Тбилиси-Карс. Компании договорились организовать регулярное маршрутное железнодорожное сообщение между Казахстаном и Турцией, а также расширить пропускную способность грузовых перевозок между Китаем и Европой/Африкой в обоих направлениях. Кроме того, будет упрощен таможенный и административный контроль с целью ускоренного прохождения грузов через границы.

Отдельный акцент сделан на цифровизацию: стороны намерены внедрить электронный безбумажный документооборот и цифровые инструменты для отслеживания контейнеров и подвижного состава.

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Версия на английском языке Kazakhstan, Türkiye agree to increase freight transport via Baku-Tbilisi-Kars route

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