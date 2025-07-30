Казахстан и Турция договорились увеличить грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс

Казахстан и Турция договорились увеличить грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс

Казахстан и Турция договорились об увеличении грузоперевозок по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Казахстанские железные дороги" (КЖД).

Соответствующее соглашение подписали КЖД и TCDD Taşimacilik A.Ş. в рамках официального визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Турцию.

Документ охватывает ряд совместных мероприятий, направленных на развитие Среднего коридора и повышение его конкурентоспособности.

Ключевое внимание в соглашении уделено наращиванию объемов грузоперевозок на участке Баку-Тбилиси-Карс. Компании договорились организовать регулярное маршрутное железнодорожное сообщение между Казахстаном и Турцией, а также расширить пропускную способность грузовых перевозок между Китаем и Европой/Африкой в обоих направлениях. Кроме того, будет упрощен таможенный и административный контроль с целью ускоренного прохождения грузов через границы.

Отдельный акцент сделан на цифровизацию: стороны намерены внедрить электронный безбумажный документооборот и цифровые инструменты для отслеживания контейнеров и подвижного состава.