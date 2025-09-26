Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Казахстан и Турция договорились об упрощении условий международных автоперевозок.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана, стороны достигли ряда важных договоренностей в ходе заседания Казахстано-турецкой комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок в Туркестане.

    "Стороны договорились об отмене системы разрешений на транзитные перевозки и переходе к свободному транзиту. До внесения изменений в международное соглашение транзитные бланки будут выдаваться без ограничений", - сообщает ведомство.

    Кроме того, Турция предоставит казахстанским перевозчикам возможность осуществлять погрузку и разгрузку грузов в своих морских портах. Ранее такая привилегия принадлежала исключительно турецким компаниям.

    Также стороны договорились перевести обмен разрешительными бланками в цифровой формат до конца текущего года.

    Подписанный протокол открывает новые горизонты для роста транзитного потенциала в направлении Китай - Европа.

