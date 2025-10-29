Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Казахстан и США обсудили предстоящий саммит в формате C5+1

    В регионе
    • 29 октября, 2025
    • 13:04
    Казахстан и США обсудили предстоящий саммит в формате C5+1

    Казахстан и США обсудили предстоящий 6 ноября в Вашингтоне саммит в формате C5+1.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу со спецпредставителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.

    В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития казахско-американского партнерства в контексте предстоящего саммита.

    "Касым-Жомарт Токаев передал благодарность президенту США Дональду Трампу за приглашение принять участие в саммите C5+1 в Вашингтоне", - говорится в сообщении Акорды.

    Он выразил уверенность, что предстоящая встреча на высшем уровне будет продуктивной с точки зрения определения ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества. Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США.

    Казахстан США саммит Касым-Жомарт Токаев Кристофер Ландау Серджио Гор

    Последние новости

    13:24

    ЦАХАЛ возобновил режим прекращения огня в Газе после ударов по ХАМАС

    Другие страны
    13:20

    В Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    13:20

    Хасан Туран: Турцию радует укрепление позиций Азербайджана в регионе

    Внешняя политика
    13:18

    Джавид Абдуллаев: Азербайджан сталкивается с проблемами в реализации потенциала ВИЭ

    Энергетика
    13:16

    АБР готов усилить сотрудничество с Азербайджаном в области "зеленых инвестиций" и углеродных рынков

    Энергетика
    13:15

    Песков: Россия высоко оценивает результаты встречи Путина и Алиева

    Внешняя политика
    13:12
    Фото
    Видео

    В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Рафаэлем Аббасовым - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:12
    Фото

    В Имишли открыт первый на Южном Кавказе завод по переработке пивоваренного ячменя

    Промышленность
    13:07
    Фото
    Видео

    В Баку похоронили трех шехидов I Карабахской войны - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей