Казахстан и США обсудили предстоящий саммит в формате C5+1

Казахстан и США обсудили предстоящий 6 ноября в Вашингтоне саммит в формате C5+1.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу со спецпредставителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития казахско-американского партнерства в контексте предстоящего саммита.

"Касым-Жомарт Токаев передал благодарность президенту США Дональду Трампу за приглашение принять участие в саммите C5+1 в Вашингтоне", - говорится в сообщении Акорды.

Он выразил уверенность, что предстоящая встреча на высшем уровне будет продуктивной с точки зрения определения ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества. Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США.