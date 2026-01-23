Казахстан и США обсудили перспективы развития энергетического сотрудничества

В Министерстве энергетики Казахстана состоялась встреча с представителями Министерства энергетики США и посольства США - Дэвидом Уилбором и Гордоном Тейтом.

Как передает Report, об этом сообщает Минэнерго Казахстана.

"В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего энергетического сотрудничества между Казахстаном и США, а также перспективы его дальнейшего развития. Особое внимание было уделено реализации стратегических приоритетов Казахстана в нефтегазовой отрасли. Вице-министр энергетики Казахстана Санжар Жаркешов отметил ключевую роль крупных нефтегазовых проектов, которые имеют важнейшее значение для экономики страны и обеспечения энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

Наряду с нефтегазовой повесткой отдельный акцент был сделан на угольную отрасль и развитие углехимии. Стороны рассмотрели потенциал внедрения современных технологий переработки угля, повышения эффективности и экологичности производства, а также возможности международного сотрудничества в реализации углехимических проектов.

Кроме того, участники встречи отметили значимость платформы Strategic Energy Dialogue между Казахстаном и США как эффективного механизма расширения экспертного взаимодействия, обмена лучшими практиками и выработки совместных подходов по ключевым направлениям энергетической политики.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и активном участии Казахстана в ключевых международных отраслевых площадках, включая CERAWeek.