Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Казахстан и США обсудили перспективы развития энергетического сотрудничества

    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 16:47
    Казахстан и США обсудили перспективы развития энергетического сотрудничества

    В Министерстве энергетики Казахстана состоялась встреча с представителями Министерства энергетики США и посольства США - Дэвидом Уилбором и Гордоном Тейтом.

    Как передает Report, об этом сообщает Минэнерго Казахстана.

    "В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего энергетического сотрудничества между Казахстаном и США, а также перспективы его дальнейшего развития. Особое внимание было уделено реализации стратегических приоритетов Казахстана в нефтегазовой отрасли. Вице-министр энергетики Казахстана Санжар Жаркешов отметил ключевую роль крупных нефтегазовых проектов, которые имеют важнейшее значение для экономики страны и обеспечения энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

    Наряду с нефтегазовой повесткой отдельный акцент был сделан на угольную отрасль и развитие углехимии. Стороны рассмотрели потенциал внедрения современных технологий переработки угля, повышения эффективности и экологичности производства, а также возможности международного сотрудничества в реализации углехимических проектов.

    Кроме того, участники встречи отметили значимость платформы Strategic Energy Dialogue между Казахстаном и США как эффективного механизма расширения экспертного взаимодействия, обмена лучшими практиками и выработки совместных подходов по ключевым направлениям энергетической политики.

    По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и активном участии Казахстана в ключевых международных отраслевых площадках, включая CERAWeek.

    Казахстан США энергетика сотрудничество нефтегазовая отрасль угольная промышленность

    Последние новости

    17:37
    Фото

    Военкор: Даже обычный кадр может сыграть на стороне противника

    Медиа
    17:31

    Центр чистой энергии в 2026 году реализует проекты по ряду приоритетных направлений

    Энергетика
    17:26

    Зеленский о переговорах в Абу-Даби: Наша команда знает, что делать

    Другие страны
    17:21

    Фонд Шейха Заида поделился публикацией о президенте Азербайджана

    Внешняя политика
    17:18

    Азербайджан и Кыргызстан с 2026 года устранили двойное налогообложение

    Финансы
    17:16

    На рынке платины в 2027-2030 годы ожидается дефицит драгметалла

    Финансы
    17:06

    В Военной прокуратуре Азербайджана подвели итоги 2025 года

    Происшествия
    17:00

    Азербайджанские банки освобождены от налога по зарубежным операциям с Visa - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    16:47

    Казахстан и США обсудили перспективы развития энергетического сотрудничества

    В регионе
    Лента новостей