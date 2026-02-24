Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 24 февраля, 2026
    • 10:23
    Казахстан и Сомали обсудили сотрудничество в разведке и добыче нефти и газа

    Казахстан и Сомали обсудили возможности взаимодействия в энергетической сфере, включая геологоразведку и добычу углеводородов.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на сообщение нацкомпании КазМунайГаз (КМГ), переговоры состоялись в ходе встречи в Астане председателя правления КМН Асхата Хасенова с послом Сомали в Казахстане Фатхудином Али Мохамедом.

    "Стороны рассмотрели возможности взаимодействия в энергетической сфере, включая геологоразведку и добычу углеводородов", - говорится в сообщении.

    Хасенов проинформировал посла о стратегических приоритетах КМГ - восполнении ресурсной базы, повышении эффективности добычи, диверсификации экспортных маршрутов, модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, а также о внедрении принципов устойчивого развития и энергоэффективных решений.

    Отдельно глава компании подчеркнул открытость КМГ к совместной реализации геологоразведочных проектов с международными партнерами с применением сейсморазведки, бурения глубоких поисково-разведочных скважин, цифровых технологий интерпретации данных и 3D-моделирования недр.

    Дипломат со своей стороны представил потенциал сектора разведки и добычи нефти и газа Сомали.

    По итогам встречи стороны выразили готовность активизировать контакты по ключевым направлениям.

    Казахстан Сомали нефтегазодобыча разведка месторождений разработка месторождений сейсморазведка КазМунайГаз Асхат Хасенов Али Мохамед

