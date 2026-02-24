Казахстан и Сомали обсудили сотрудничество в разведке и добыче нефти и газа

Казахстан и Сомали обсудили возможности взаимодействия в энергетической сфере, включая геологоразведку и добычу углеводородов.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на сообщение нацкомпании КазМунайГаз (КМГ), переговоры состоялись в ходе встречи в Астане председателя правления КМН Асхата Хасенова с послом Сомали в Казахстане Фатхудином Али Мохамедом.

"Стороны рассмотрели возможности взаимодействия в энергетической сфере, включая геологоразведку и добычу углеводородов", - говорится в сообщении.

Хасенов проинформировал посла о стратегических приоритетах КМГ - восполнении ресурсной базы, повышении эффективности добычи, диверсификации экспортных маршрутов, модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, а также о внедрении принципов устойчивого развития и энергоэффективных решений.

Отдельно глава компании подчеркнул открытость КМГ к совместной реализации геологоразведочных проектов с международными партнерами с применением сейсморазведки, бурения глубоких поисково-разведочных скважин, цифровых технологий интерпретации данных и 3D-моделирования недр.

Дипломат со своей стороны представил потенциал сектора разведки и добычи нефти и газа Сомали.

По итогам встречи стороны выразили готовность активизировать контакты по ключевым направлениям.