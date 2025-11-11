Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Казахстан и Россия подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 09:51
    Казахстан и Россия подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве

    Казахстан и Россия подпишут Декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

    Как передает Report, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в статье для "Российской газеты" в преддверии визита в Россию 11–12 ноября.

    "В обширной повестке моего визита в Москву ключевым пунктом станет подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Этот документ, безусловно, откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям", - отметил Токаев.

    Он добавил, что Казахстан и Россия выстроили "по-настоящему образцовые межгосударственные отношения".

    "Более трех десятилетий мы неуклонно развиваем наше многоплановое сотрудничество во благо двух народов. И предстоящие переговоры с президентом Владимиром Путиным имеют особое значение с точки зрения их дальнейшего наполнения новым содержанием", - подчеркнул глава государства.

    Токаев сообщил, что в Казахстане успешно работают более 20 тыс. компаний с российским капиталом.

    По его словам, особое место в двустороннем сотрудничестве занимает энергетическая сфера. Кроме того, предпринимаются совместные усилия для расширения возможностей восточной ветки транспортного коридора "Север - Юг", где уже сегодня отмечается значительный рост объема грузоперевозок. Он подчеркнул, что важную роль в этом процессе играет железная дорога Россия - Казахстан - Туркменистан - Иран. Подписана дорожная карта, реализация которой позволит увеличить пропускную способность этой стратегической артерии до 20 млн тонн в год в течение ближайших пяти лет.

    "Перечисленные направления занимают важное место в нашем сотрудничестве, но спектр казахстанско-российского взаимодействия значительно шире, включая все возможные сферы. Перед правительствами двух стран поставлена масштабная задача вывести в авангард нашего партнерства новые, в первую очередь, высокотехнологичные отрасли, которые будут определять облик экономики будущего", - отметил Токаев.

