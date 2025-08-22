О нас

22 августа 2025 г. 12:23
Казахстан и Кыргызстан договорились об увеличении товарооборота до $3 млрд к 2030 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его кыргызский коллега Садыр Жапаров подписали комплексный план сотрудничества по увеличению объема товарооборота.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Отмечается, что документ был подписан по итогам седьмого заседания Высшего межгосударственного совета двух стран.

В ходе заседания совета были рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-транзитной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

"Связи между двумя странами развиваются в духе союзничества. Кыргызстан – один из основных стратегических партнеров Казахстана в регионе. Объем двусторонней торговли достиг около $2 млрд. Имеются возможности увеличить этот показатель", - заявил Токаев.

Он отметил, что инвестиционное сотрудничество расширяется с каждым годом, что позволило успешно реализовать ряд совместных проектов, в частности, в водно-энергетической отрасли.

Токаев напомнил, что в прошлом году страны подписали исторический Договор об углублении и расширении союзнических отношений.

"Сегодня мы принимаем Комплексный план сотрудничества. Уверен, что эти важные шаги придадут новый импульс развитию казахско-кыргызских отношений. Правительствам обеих стран следует руководствоваться целями и задачами, обозначенными в этом плане", – добавил он.

В свою очередь, Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан привержен курсу на всестороннее укрепление отношений с Казахстаном в духе дружбы, добрососедства и исконного братства.

По итогам переговров президентами Казахстана и Кыргызстана было принято Совместное заявление.

Члены официальных делегаций подписали Дорожную карту по увеличению двустороннего товарооборота до $3 млрд до 2030 года и другие межправительственные и межведомственные документы.

Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan və Qırğızıstan arasında ticarətin həcmi 2030-cu ilə qədər 3 milyard dollara çatdırılacaq

