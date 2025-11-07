Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Казахстан и КНР переходят с 2026 года к безлимитной системе разрешений на автоперевозки

    В регионе
    • 07 ноября, 2025
    • 17:26
    Казахстан и КНР переходят с 2026 года к безлимитной системе разрешений на автоперевозки

    По итогам двухдневных переговоров представителей министерств транспорта Казахстана и Китая по вопросам международных автомобильных перевозок достигнута договоренность о переходе к безлимитной системе разрешений на автоперевозки.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минтранспорта Казахстана.

    По итогам переговоров стороны достигли следующих договоренностей: в период с 6 по 12 ноября китайская сторона передаст казахстанской 15 тыс. бланков разрешений. По результатам семидневного периода будет определена фактическая среднесуточная потребность казахстанских перевозчиков в поездках. На основании полученных данных в дальнейшем будет осуществляться ежедневная передача бланков.

    Кроме того, с 2026 года планируется переход на безлимитное выделение бланков, без установления количественных ограничений. Таким образом, всем транспортным средствам, въезжающим в КНР по системе электронной очереди, будут автоматически присваиваться бланки при условии отсутствия ранее зафиксированных нарушений законодательства Китая.

    Отмечается, что в 2024 году казахстанскими перевозчиками было использовано 228 тыс. бланков разрешений, а с начала текущего года получено и использовано уже более 230 тыс. китайских бланков.

