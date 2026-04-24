Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В регионе
    • 24 апреля, 2026
    • 12:41
    Казахстан и Франция подписали соглашения о финансировании ВЭС Мирный на $1,2 млрд

    Казахстанский фонд "Самрук-Қазына", компания "КазМунайГаз" (КМГ) и французская TotalEnergies договорились о финансировании проекта строительства ветровой электростанции "Мирный" в Жамбылской области Казахстана.

    Мощность электростанции - 1 ГВт, она будет оснащена системой накопления энергии.

    Общий объем инвестиций составит около $1,2 млрд, значительная часть которых приходится на иностранный капитал. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2028 года.

    Ожидается, что реализация проекта повысит надежность энергоснабжения южных регионов Казахстана, увеличит долю возобновляемых источников энергии и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Жамбылской области.

    Самрук-Қазына КазМунайГаз TotalEnergies Ветровая электростанция (ВЭС) Казахстан Франция

    Последние новости

    13:19

    Другие страны
    13:18
    Фото

    Внутренняя политика
    13:17

    В регионе
    13:11

    Другие страны
    13:09

    Инфраструктура
    13:07

    Другие страны
    13:02

    Другие страны
    13:01

    Бизнес
    13:00

    Другие страны
    Лента новостей