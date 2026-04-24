Казахстан и Франция подписали соглашения о финансировании ВЭС "Мирный" на $1,2 млрд

Казахстанский фонд "Самрук-Қазына", компания "КазМунайГаз" (КМГ) и французская TotalEnergies договорились о финансировании проекта строительства ветровой электростанции "Мирный" в Жамбылской области Казахстана.

Мощность электростанции - 1 ГВт, она будет оснащена системой накопления энергии.

Общий объем инвестиций составит около $1,2 млрд, значительная часть которых приходится на иностранный капитал. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2028 года.

Ожидается, что реализация проекта повысит надежность энергоснабжения южных регионов Казахстана, увеличит долю возобновляемых источников энергии и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Жамбылской области.