Казахстан и Франция подписали соглашения о финансировании ВЭС "Мирный" на $1,2 млрд
В регионе
- 24 апреля, 2026
- 12:41
Казахстанский фонд "Самрук-Қазына", компания "КазМунайГаз" (КМГ) и французская TotalEnergies договорились о финансировании проекта строительства ветровой электростанции "Мирный" в Жамбылской области Казахстана.
Как передает Report, об этом сообщает КМГ.
Мощность электростанции - 1 ГВт, она будет оснащена системой накопления энергии.
Общий объем инвестиций составит около $1,2 млрд, значительная часть которых приходится на иностранный капитал. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2028 года.
Ожидается, что реализация проекта повысит надежность энергоснабжения южных регионов Казахстана, увеличит долю возобновляемых источников энергии и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Жамбылской области.
