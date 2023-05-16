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Казахстан и ЕС проведут официальные консультации по облегчению визового режима

Казахстан и ЕС проведут официальные консультации по облегчению визового режима Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе визита в Брюссель договорился с еврокомиссаром по внутренним делам Ильвой Юханссон о начале официальных консультаций по смягчению визового режима для граждан республики
В регионе
16 мая 2023 г. 09:24
Казахстан и ЕС проведут официальные консультации по облегчению визового режима

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе визита в Брюссель договорился с еврокомиссаром по внутренним делам Ильвой Юханссон о начале официальных консультаций по смягчению визового режима для граждан республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"По итогам состоявшихся переговоров стороны достигли договоренности о начале официальных консультаций об облегчении визового режима для граждан Казахстана. Нуртлеу подробно информировал собеседницу о визовой политике Казахстана, высоком человеческом капитале наших граждан и отсутствии миграционных рисков для Евросоюза со стороны Казахстана, а также о мерах, предпринимаемых правительством в борьбе с незаконной миграцией, и других важных аспектах работы в этом направлении", - говорится в сообщении.

В свою очередь Юханссон заявила, что Евросоюз заинтересован в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном и выступает за расширение контактов между гражданами сторон. "По мнению еврокомиссара, одним из важных показателей стратегического партнерства между Казахстаном и ЕС представляется поддержание регулярного культурно-гуманитарного обмена", - пояснили в пресс-службе.

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