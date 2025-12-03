Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Казахстан и ЕС начали переговоры об упрощении визового режима

    В регионе
    • 03 декабря, 2025
    • 20:42
    Казахстан и Европейский союз провели первый раунд официальных переговоров по заключению Соглашения об упрощенном визовом режиме и Соглашения о реадмиссии.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Казахстана.

    Заседание прошло под председательством заместителя министра иностранных дел Казахстана Алибека Бакаева и заместителя генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнеса Лухнера.

    Запуск переговоров совпал с юбилеем - в декабре исполняется 10 лет со дня подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. Участники отметили, что открытие переговоров отражает рост доверия и стремление сторон к усилению мобильности, расширению возможностей для граждан и укреплению гуманитарных и социальных связей.

    Это первый подобный переговорный процесс между ЕС и государством Центральной Азии, что придает событию историческое значение. Обсуждение прошло в конструктивном ключе, стороны обменялись мнениями, согласовали первичные ориентиры и обозначили направления дальнейшей работы.

    Следующий раунд консультаций запланирован в Астане в 2026 году.

    Казахстан Евросоюз визы упрощение визового режима
    Qazaxıstan və Aİ vizaların sadələşdirilməsi ilə bağlı danışıqlara başlayıb
