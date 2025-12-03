Казахстан и ЕС начали переговоры об упрощении визового режима

Казахстан и Европейский союз провели первый раунд официальных переговоров по заключению Соглашения об упрощенном визовом режиме и Соглашения о реадмиссии.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Казахстана.

Заседание прошло под председательством заместителя министра иностранных дел Казахстана Алибека Бакаева и заместителя генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнеса Лухнера.

Запуск переговоров совпал с юбилеем - в декабре исполняется 10 лет со дня подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. Участники отметили, что открытие переговоров отражает рост доверия и стремление сторон к усилению мобильности, расширению возможностей для граждан и укреплению гуманитарных и социальных связей.

Это первый подобный переговорный процесс между ЕС и государством Центральной Азии, что придает событию историческое значение. Обсуждение прошло в конструктивном ключе, стороны обменялись мнениями, согласовали первичные ориентиры и обозначили направления дальнейшей работы.

Следующий раунд консультаций запланирован в Астане в 2026 году.