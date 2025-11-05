Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Казахстан и Беларусь подписали дорожные карты о сотрудничестве в ряде сфер

    Беларусь и Казахстан подписали ряд двусторонних документов, в том числе дорожные карты: по развитию сотрудничества в области промышленной кооперации; о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2026-2028 годы.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, документы были подписаны в Астане присутствии глав правительств двух стран Александра Турчина и Олжаса Бектенова.

    Турчин отметил, что объем торговли Беларуси с Казахстаном стабильно высок - около $1 млрд, но страны могут достичь большего.

    "На сегодняшних переговорах акцент сделан на продолжении работы по укреплению торгово-экономических связей. Один из главных приоритетов - сотрудничество в сфере промышленности, в особенности машиностроения", - отметил он.

    В свою очередь, Бектенов сказал, что общий пул совместных проектов составляет 15 совместных производств, из которых 12 уже реализованы с общим объемом инвестиций более $200 млн. Три проекта сейчас находятся на стадии реализации.

    "Носят стратегический характер с доверительным диалогом на всех уровнях. Правительство Казахстана готово приложить все усилия для того, чтобы наши торгово-экономические и другие отношения развивались интенсивно, на взаимовыгодной основе", - отметил Бектенов.

