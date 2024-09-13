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Казахстан и Азербайджан укрепляют развитие национальных видов спорта

Казахстан и Азербайджан укрепляют развитие национальных видов спорта Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов провел встречу в рамках Всемирных Игр кочевников с Министром молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фаридом Гаибовым.
В регионе
13 сентября 2024 г. 10:58
Казахстан и Азербайджан укрепляют развитие национальных видов спорта

Укрепление двустороннего сотрудничества в сфере спорта и развития национальных видов спорта обсудили на встрече в Астане главы спортивных ведомств Казахстана и Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство туризма и спорта Казахстана.

На встрече в Астане в рамках пятых Всемирных Игр кочевников министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов и глава министерства молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов отметили активное сотрудничество двух стран в вопросах спортивного образования и медицины, организацию совместных учебно-тренировочных сборов.

"Ежегодно в нашей стране проводится более тысячи соревнований разного уровня – от международных до местных – по таким национальным видам спорта, как "қазақ күресі", "тоғызқұмалақ" (виды национальной борьбы), "асық ату", "көкпар" и другими видами этноспорта",- отметил казахстанский министр.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan və Azərbaycan milli idman növlərinin inkişafını gücləndirir

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