Казахстан и Азербайджан укрепляют развитие национальных видов спорта

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов провел встречу в рамках Всемирных Игр кочевников с Министром молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фаридом Гаибовым.

Укрепление двустороннего сотрудничества в сфере спорта и развития национальных видов спорта обсудили на встрече в Астане главы спортивных ведомств Казахстана и Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство туризма и спорта Казахстана.

На встрече в Астане в рамках пятых Всемирных Игр кочевников министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов и глава министерства молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов отметили активное сотрудничество двух стран в вопросах спортивного образования и медицины, организацию совместных учебно-тренировочных сборов.

"Ежегодно в нашей стране проводится более тысячи соревнований разного уровня – от международных до местных – по таким национальным видам спорта, как "қазақ күресі", "тоғызқұмалақ" (виды национальной борьбы), "асық ату", "көкпар" и другими видами этноспорта",- отметил казахстанский министр.