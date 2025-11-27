Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Казахстан и Австрия договорились о сотрудничестве в сфере интермодальных перевозок по ТМТМ

    В регионе
    27 ноября, 2025
    • 18:16
    Казахстан и Австрия договорились о сотрудничестве в сфере интермодальных перевозок по ТМТМ

    Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и австрийская Rail Cargo Austria (входит в состав ÖBB Holding AG) договорились развивать сотрудничество в сфере интермодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

    "В офисе КТЖ состоялась встреча с заместителем председателя Национального совета Федерального Собрания Республики Австрия Петером Хаубнером. Стороны обсудили перспективы развития ТМТМ, вопросы логистического взаимодействия и укрепления партнерства между железнодорожными компаниями Казахстана и Австрии", - говорится в информации.

    В рамках встречи были также проведены презентации со стороны ведущих австрийских компаний, заинтересованных в транспортных и инфраструктурных проектах региона.

    "Ключевым результатом встречи стало подписание Меморандума о сотрудничестве между дочерней компанией КТЖ - KTZ Express и компанией Rail Cargo Austria. Документ направлен на развитие сотрудничества в сфере интермодальных перевозок по ТМТМ, совместного использования терминальной инфраструктуры ÖBB-Holding AG в Центральной и Восточной Европе, а также рассмотрение перспектив совместного развития терминальных мощностей, включая потенциальные проекты по строительству новых терминалов в регионе", - говорится в информации.

    В ней отмечается, что диалог стал важным шагом в укреплении экономических связей и расширении возможностей транзитного коридора между Европой и Азией.

