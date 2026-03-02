Казахстан и АБР договорились о реализации проектов на $5,5 млрд до 2030 года
В регионе
- 02 марта, 2026
- 17:11
Казахстан и Азиатский банк развития (АБР) договорились о реализации в 2026-2029гг 15 новых проектов на общую сумму $5,5 млрд
Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана, такая договоренность была достигнута на встрече премьер-министра Олжаса Бектенова с президентом АБР Масато Кандой.
В рамках сотрудничества стороны планируют реализацию проектов в сферах транспорта и логистики, цифровизации, "зеленого" финансирования, ЖКХ, управления водными ресурсами и повышения устойчивости к чрезвычайным ситуациям. Также предусмотрено финансирование частного сектора, включая проекты в АПК и транзитно-логистической инфраструктуре.
