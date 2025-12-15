Кая Каллас: ЕС поможет Армении в противодействии внешнему вмешательству в выборы

Европейский союз намерен оказать Армении содействие в противодействии попыткам внешнего вмешательства в предстоящие парламентские выборы.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом Совета по иностранным делам ЕС.

"У нас будет завтрак с участием [представителя ] Армении. В стране скоро состоятся выборы, и мы будем обсуждать, что можем сделать, чтобы им помочь. Они попросили о помощи в борьбе с иностранным зловредным влиянием, аналогичную той, которую мы оказали Молдове", - сказала Каллас.

В Брюсселе находится глава МИД Арарат Мирзоян, который примет участие в утренней встрече.