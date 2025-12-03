Кавелашвили: Протесты в Тбилиси организуют силы, мешающие отношениям Грузии и ЕС
- 03 декабря, 2025
- 11:14
Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что акциями протеста перед парламентом страны руководят силы, которые не заинтересованы в установлении тесных отношений между правительством страны и государствами-членами Европейского Союза (ЕС).
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом Кавелашвили сказал в интервью изданию "Deutsche Welle".
По словам Кавелашвили, группы, участвующие в акциях протеста в Тбилиси, получают зарубежное финансирование, и происходящее носит искусственный характер:
"Эти люди, в основном молодежь, стали жертвами внешнего воздействия. За протестами стоит сила, которая не заинтересована в укреплении отношений между правительством и государствами-членами Европейского Союза. Эти процессы регулируются целенаправленно".
Он подчеркнул, что подтвержденные фактами действия участников этих акций служат не интересам страны, а внешним силам.