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Катар, Египет получат статус партнеров в рамках ШОС, а Беларусь - полноправного члена

Катар, Египет получат статус партнеров в рамках ШОС, а Беларусь - полноправного члена Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о начале процедуры по представлению Белоруссии статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В регионе
16 сентября 2022 г. 12:40
Катар, Египет получат статус партнеров в рамках ШОС, а Беларусь - полноправного члена

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о начале процедуры по представлению Белоруссии статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы принимаем решение о начале процедуры по предоставлению Республике Беларусь статуса полноправного члена ШОС", - сказал Мирзиёев в пятницу, открывая расширенное заседание саммита организации в Самарканде.

"Сегодня подписывается меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран как полноправного члена организации. <...> Приветствуем подписание меморандумов о предоставлении статуса партнеров по диалогу Арабской Республике Египет и Государству Катар", - добавил он.

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