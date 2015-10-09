Каспийская флотилия России получит новое вооружение и военную технику

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Черноморский флот и Каспийская флотилия России получат более 10 единиц нового вооружения и военной техники, в том числе ракетные, сторожевые корабли и подлодку. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Южного Военного округа РФ.

"В боевой состав Черноморского флота и Каспийской флотилии планируется принять более 10 единиц новых ВВТ (вооружения и военной техники), в том числе сторожевые корабли "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Серпухов", противодиверсионные, патрульные и многофункциональные катера ПСО, вертолет Ка-27м, подводная лодка "Краснодар"", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 октября российские корабли произвели 26 выстрелов по объектам группировки "Исламского государства" в Сирии с Каспийского моря.