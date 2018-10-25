Карену Карапетяну прочат должность в российской нефтяной компании

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Бывший премьер Армении Карен Карапетян в ближайшее время может войти в совет директоров российской госкомпании "Зарубежнефть". Как передает Report, об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По данным одного из собеседников газеты, Карапетян может получить место независимого директора, которое сейчас занимает финансист Райр Симонян, советник главы "Интер РАО" Бориса Ковальчука.

В "Зарубежнефти" и Росимуществе не ответили на запрос газеты.

Карен Карапетян назначен премьер-министром Армении в сентябре 2016 года, когда президентом страны был Серж Саргсян, и окончательно покинул правительство этой весной — после массовых протестов, которые привели к власти Никола Пашиняна.