Карасин: Тема санкций в отношении Грузии закрыта

Российские законодатели обсуждали возможность запрета на поставки в Россию ряда товаров на фоне событий в Грузии конца июня-начала июля, однако на сегодня тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта.

Как передает Report, об этомв интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.

Он отметил, что в России, "которая сама является объектом многолетнего санкционного давления, стараются с крайней осторожностью подходить к введению подобных ограничительных мер в отношении других стран".

Дипломат напомнил, что на волне событий в Грузии конца июня-начала июля этого года в Госдуме обсуждалась идея введения запрета на поставки в Россию грузинского вина и минеральной воды. "Однако президент Российской Федерации призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода, руководствуясь при этом и нашими интересами, и, как было им особо отмечено, "уважением к грузинскому народу". Таким образом, на сегодня тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта", - добавил Г.Карасин.

Говоря о запрете российских авиаперевозок в Грузию замминистра указал, что он носит временный характер.

"Условия его отмены четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан", - сказал замглавы МИД РФ, добавив, что Москва настроена на нормализацию двусторонних отношений с Тбилиси.