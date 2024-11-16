Карасин: Боррель войдет в историю как пропагандист кровопролития

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель войдет в историю как пропагандист кровопролития за чужой счет.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель войдет в историю как пропагандист кровопролития за чужой счет.

Как передает Report, такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам РФ Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

"Думаю, что его не забудут, и в историю он уже вошел, но в весьма своеобразном качестве пропагандиста ненависти и кровопролития за чужой счет", - написал Карасин.

Глава комитета добавил, что ему не верится в уход главы европейской дипломатии, поскольку Боррель "казался вечным в нагнетании ненависти к России, призывая к уничтожению всего нашего с помощью энтузиастов команды Зеленского".