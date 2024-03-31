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Кандидаты от оппозиции побеждают в крупных городах на муниципальных выборах в Турции

Кандидаты от оппозиции побеждают в крупных городах на муниципальных выборах в Турции Действующие мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции сохраняют свои посты градоначальников после подсчета 15,93 % голосов по итогам прошедших 31 марта в стране выборов в местные орган
В регионе
31 марта 2024 г. 20:59
Кандидаты от оппозиции побеждают в крупных городах на муниципальных выборах в Турции

Действующие мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции сохраняют свои посты градоначальников после подсчета 15,93 % голосов по итогам прошедших 31 марта в стране выборов в местные органы власти.

Как сообщает Report, Э.Имамоглу получает 49,53% голосов, кандидат от правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Мурат Курум - 41,72% голосов.

В Анкаре Манасур Яваш получает 56,24% голосов, а кандидат от правящей партии Тургут Алтынок - 36,47% голосов.

Кандидат от оппозиционной партии также опережает своего главного соперника из ПСР в Измире, Джемиль Тугай (НРП) набирает 47,50% против 37,56% у Гамзы Дага из ПСР.

В целом по стране правящая партия удерживает лидерство: ПСР набирает 38,6%, ее главный конкурент Народно-республиканская партия - 35,26%. Остальные из 34 участвовавших в выборах партий набрали от 6% до 0%. Явка составила 75,4%.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri: Əsas şəhərlərdə CHP liderdir

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