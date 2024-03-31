Кандидаты от оппозиции побеждают в крупных городах на муниципальных выборах в Турции

Действующие мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции сохраняют свои посты градоначальников после подсчета 15,93 % голосов по итогам прошедших 31 марта в стране выборов в местные органы власти.
Как сообщает
В Анкаре Манасур Яваш получает 56,24% голосов, а кандидат от правящей партии Тургут Алтынок - 36,47% голосов.
Кандидат от оппозиционной партии также опережает своего главного соперника из ПСР в Измире, Джемиль Тугай (НРП) набирает 47,50% против 37,56% у Гамзы Дага из ПСР.
В целом по стране правящая партия удерживает лидерство: ПСР набирает 38,6%, ее главный конкурент Народно-республиканская партия - 35,26%. Остальные из 34 участвовавших в выборах партий набрали от 6% до 0%. Явка составила 75,4%.