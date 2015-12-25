​Кандидатом на пост премьера Грузии стал и.о. главы МИД Квирикашвили

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Парламентское большинство Грузии, состоящее из членов правящей коалиции, представит в качестве кандидата на пост премьер-министра страны и.о. главы МИД, вице-премьера Георгия Квирикашвили.

Как передает Report, об этом заявил председатель парламентской фракции Гия Вольский.

«Завтра и.о премьер-министра Ираклий Гарибашвили приведет в парламент Георгия Квирикашвили и представит его», — сказал он.

По его словам, Квирикашвили был выбран из четырех кандидатов.