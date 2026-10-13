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    Мадьяр: ЕС разблокировал для Венгрии более 4 млрд евро для студентов и ученых

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 19:26
    Мадьяр: ЕС разблокировал для Венгрии более 4 млрд евро для студентов и ученых

    Еще 1,5 трлн форинтов (примерно 4,12 млрд евро) финансирования от ЕС разблокировано для Венгрии.

    Как передает Report, об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил в соцсетях.

    В частности, речь идет о средствах на программу студенческих обменов Erasmus+.

    "Венгерские студенты снова могут учиться за рубежом по программе Erasmus+, а исследователи – получать финансирование от ЕС на исследования и инновации", – отметил он.

    Напомним, эти деньги были заблокированы ЕС из-за несогласия с политикой предыдущего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. После прихода к власти Мадьяр провел переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о разблокировании этих средств.

    Петер Мадьяр Erasmus Венгрия Европейский союз (ЕС)
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