Саудовская авиация нанесла удары по нефтехранилищу в столице Йемена - ДОПОЛНЕНО

Авиация Саудовской Аравии нанесла три удара по нефтехранилищу на западе столицы Йемена Саны, которую контролируют мятежники-хуситы.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.

"Саудовские истребители нанесли три авиаудара по нефтехранилищу в районе Ас-Сабаха на западе Саны", - сказал источник.

Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией призвала гражданских лиц покинуть объект нефтяной компании Йемена в районе Ас-Сабаха в Сане в связи с проведением "масштабной военной операции".

Также сообщается, что истребители Саудовской Аравии нанесли удары по станции нефтяной компании Йемена в западной провинции Ходейда. "Серия авиаударов Саудовской Аравии пришлась по нефтехранилищу Рас-Исса и станции нефтяной компании Йемена в районе Баджиль провинции Ходейда", - сказал источник.