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    Саудовская авиация нанесла удары по нефтехранилищу в столице Йемена - ДОПОЛНЕНО

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 19:19
    Саудовская авиация нанесла удары по нефтехранилищу в столице Йемена - ДОПОЛНЕНО

    Авиация Саудовской Аравии нанесла три удара по нефтехранилищу на западе столицы Йемена Саны, которую контролируют мятежники-хуситы.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.

    "Саудовские истребители нанесли три авиаудара по нефтехранилищу в районе Ас-Сабаха на западе Саны", - сказал источник.

    Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией призвала гражданских лиц покинуть объект нефтяной компании Йемена в районе Ас-Сабаха в Сане в связи с проведением "масштабной военной операции".

    Также сообщается, что истребители Саудовской Аравии нанесли удары по станции нефтяной компании Йемена в западной провинции Ходейда. "Серия авиаударов Саудовской Аравии пришлась по нефтехранилищу Рас-Исса и станции нефтяной компании Йемена в районе Баджиль провинции Ходейда", - сказал источник.

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    Səudiyyə Ərəbistanı husilərin nəzarətində olan neft anbarına zərbələr endirib
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