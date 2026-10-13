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    Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой ситуацию в регионе

    В регионе
    • 13 октября, 2026
    • 19:13
    Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой ситуацию в регионе

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

    Отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили последние события в регионе и оценили усилия по урегулированию напряженности.

    Хакан Фидан Аббас Арагчи
    Hakan Fidan iranlı həmkarı ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib
    Turkish, Iranian foreign ministers discuss regional tensions by phone
    44 - Tezliklə
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