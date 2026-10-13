Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили последние события в регионе и оценили усилия по урегулированию напряженности.