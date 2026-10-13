Hakan Fidan iranlı həmkarı ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib
Region
- 13 oktyabr, 2026
- 18:45
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Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə telefon danışığı aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, telefon danışığı zamanı tərəflər regionda baş verən son hadisələri müzakirə edib, mövcud gərginliyin həlli istiqamətində səyləri dəyərləndiriblər.
Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой ситуацию в регионе
Turkish, Iranian foreign ministers discuss regional tensions by phone
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