Кандидатами на выборах в парламент Ирана зарегистрировались более 11,5 тысячи человек

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Кандидатами на выборах в меджлис (парламент) Ирана зарегистрировались более 11,5 тысячи человек. Об этом 25 декабря сообщило агентство IRNA.

Регистрация продолжалась шесть дней и завершилась в пятницу. Выборы в законодательный орган Ирана пройдут 26 февраля 2016 года.

290 депутатов будут избраны сроком на 4 года путем прямого голосования граждан. Зарегистрированным кандидатам придется пройти еще дополнительную проверку на соответствие требованиям к законодателям: аттестацию Наблюдательного совета, одного из руководящих органов Исламской Республики, исполняющего надзорные функции. Только прошедшие аттестацию будут допущены к выборам. Данная проверка началась одновременно с регистрацией кандидатов в избирательных комиссиях и продлится до 29 декабря.

Окончательные списки допущенных к выборам будут опубликованы 16 февраля, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.