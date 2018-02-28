Кандидат в президенты России Собчак облила Жириновского водой во время дебатов - ВИДЕО

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время дебатов на канале "Россия 1".

Как сообщает Report, потасовка между политиками произошло во время выступления еще одного кандидата - Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое отвели Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР оскорбил ее.

После чего Собчак вылила на политика стакан воды.

"Видите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", - сказала Собчак.