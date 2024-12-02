Шольц: Германия окажет Украине военную помощь на 650 млн евро

Германия планирует оказать военную помощь Украине на сумму 650 млн евро.

Германия планирует оказать военную помощь Украине на сумму 650 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, который сегодня прибыл с визитом в Украину.

По его словам, об этом будет объявлено в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пакет военной помощи будет предоставлен до конца декабря.

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Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в столицу Украины.

Как передает Report, об этом сообщает агентство dpa.

"Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским", - сообщило агентство.