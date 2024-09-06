Канцлер Германии посетит Казахстан и Узбекистан

Канцлер Германии Олаф Шольц 15 сентября отправится в страны Центральной Азии, в Казахстане он примет участие в саммите в формате "C5 плюс 1".

Канцлер Германии Олаф Шольц 15 сентября отправится в страны Центральной Азии, в Казахстане он примет участие в саммите в формате "C5 плюс 1".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге в Берлине сообщил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

"В воскресенье, 15 сентября, канцлер Шольц отправится в Узбекистан и Казахстан. Он пробудет там до 17 сентября. Это первая поездка канцлера в Центральную Азию", - сказал Хебештрайт. "Узбекистан и Казахстан являются для нас ключевыми странами и близкими партнерами из-за их стратегического расположения между Россией и Китаем и нашего стремления углублять сотрудничество с ними, особенно в области науки, экономики, энергетики и сырья", - добавил он.

"В Казахстане канцлер также примет участие в так называемом саммите стран Центральной Азии в формате "C5 плюс 1", - продолжал представитель кабмина. "Канцлер ФРГ считает, что настало время консолидировать и расширять сотрудничество с государствами этого региона и развивать региональное взаимодействие. С этой целью на первой встрече С5+1 в Берлине осенью 2023 года было принято решение о стратегическом региональном партнерстве", - напомнил он. Канцлера в поездке будет сопровождать бизнес-делегация.

Формат "С5 плюс 1" представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и США. Он был создан в 2015 году для обсуждения региональных вопросов в экономике, экологии и безопасности.