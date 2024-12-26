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Канат Бозумбаев️: Завтра ожидается прибытие в Актау представителей компании Embraer

Канат Бозумбаев️: Завтра ожидается прибытие в Актау представителей компании Embraer В Актау начался брифинг с участием вице-премьера Каната Бозумбаева, который возглавил правительственную комиссию по расследованию причин крушения самолета AZAL.
В регионе
26 декабря 2024 г. 18:38
Канат Бозумбаев️: Завтра ожидается прибытие в Актау представителей компании Embraer

В Актау начался брифинг с участием вице-премьера Каната Бозумбаева, который возглавил правительственную комиссию по расследованию причин крушения самолета AZAL.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Завтра ожидается прибытие в Актау представителей компании Embraer", - заявил он в ходе выступления на брифинге.

Бозумбаев также отметил, что следствие по делу продолжается и пока нет официальной версии причин трагедии.

"Мы регулярно контактируем с коллегами из Азербайджана. Никакой версии ни от России, ни от Азербайджана не получали. Поэтому опровергнуть какую-либо версию невозможно". - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Kanat Bozumbayev: Sabah “Embraer” şirkətinin nümayəndələrinin Aktauya gəlməsi gözlənilir

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