Канат Бозумбаев️: Завтра ожидается прибытие в Актау представителей компании Embraer

В Актау начался брифинг с участием вице-премьера Каната Бозумбаева, который возглавил правительственную комиссию по расследованию причин крушения самолета AZAL.
Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.
"Завтра ожидается прибытие в Актау представителей компании Embraer", - заявил он в ходе выступления на брифинге.
Бозумбаев также отметил, что следствие по делу продолжается и пока нет официальной версии причин трагедии.
"Мы регулярно контактируем с коллегами из Азербайджана. Никакой версии ни от России, ни от Азербайджана не получали. Поэтому опровергнуть какую-либо версию невозможно". - сказал он.