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Канада вводит новые санкции против России

Канада вводит новые санкции против России Канада включила в свои санкционные списки еще 40 российских физических лиц, в том числе бизнесменов и военных.
В регионе
9 мая 2022 г. 00:49
Канада вводит новые санкции против России

Канада включила в свои санкционные списки еще 40 российских физических лиц, в том числе бизнесменов и военных.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо по итогам состоявшейся в Киеве его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В опубликованном на сайте правительства Канады документе, связанном с канадскими санкциями из-за ситуации в Украине, говорится, что в список, в частности, добавлены экс-президент "Лукойла" Вагит Алекперов, заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, генерал Шарип Делимханов, депутат Госдумы Адам Делимханов.

Отмечается, что Трюдо и Зеленский обсудили усилия мирового сообщества по введению в отношении РФ "суровых и продолжительных санкций".

В офисе премьер-министра страны Джастина Трюдо также заявили, что Канада направит Украине военную помощь еще на 38,8 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Kanadanın Baş naziri Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları açıqlayıb

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