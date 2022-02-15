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Канада впервые предоставит Украине летальное оружие

Канада впервые предоставит Украине летальное оружие Канада решила отправить летальное вооружение в Украине и предоставить Киеву дополнительный кредит на фоне угрозы со стороны России.
В регионе
15 февраля 2022 г. 14:08
Канада впервые предоставит Украине летальное оружие

Канада решила отправить летальное вооружение в Украине и предоставить Киеву дополнительный кредит на фоне угрозы со стороны России.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он рассказал, что поставка оружия стала ответом на запрос Киева.

"Учитывая серьезность ситуации и после переговоров с нашими украинскими партнерами я одобрил предоставление летально оружия и боеприпасов на сумму 7,8 млн канадских долларов", - сказал Трюдо.

Выделение Украине летального оружия подтвердила и канадский министр обороны Анита Ананд.

Канада намерена предоставить Украине новый кредит в размере 500 млн канадских долларов.

По словам премьера, целью этой поддержки со стороны Канады и других партнеров является "сдерживание дальнейшей российской агрессии".

Премьер-министр не уточнил, какое оружие будет отправлено в Украину, но позже в оборонном ведомстве предоставили соответствующую информацию. Канада передаст ВСУ автоматы, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и другое оснащение.

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Версия на английском языке Canada to send weapons to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Kanada Ukraynaya yeni silahlar göndərəcək

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