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Калын: В карабахской войне мы видели обратное тому, что нам говорили американцы

Калын: В карабахской войне мы видели обратное тому, что нам говорили американцы "Когда мы были рядом с Азербайджаном в карабахской войне, американцы говорили нам, что вы делаете очень хорошую работу. Но затем мы столкнулись с полной противоположностью".
В регионе
27 июня 2022 г. 08:15
Калын: В карабахской войне мы видели обратное тому, что нам говорили американцы

"Когда мы были рядом с Азербайджаном в карабахской войне, американцы говорили нам, что вы делаете очень хорошую работу. Но затем мы столкнулись с полной противоположностью".

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Представитель турецкого правительства отметил, что официальная Анкара проводит независимую политику на международном уровне: "То же самое произошло с Ливией. Мы осуществляем планы по вопросам, затрагивающим нашу национальную безопасность и интересы, без разрешения США и других стран.

Между прочим, конфликтовали и с Израилем. Разве мы не видели наибольшее давление оттуда? Мы получили С-400 как член НАТО. Это не наш первый выбор, Турция была вынуждена. Приоритетом было удовлетворение наших потребностей в области безопасности в рамках альянса".

"Это не означает разрывать мосты со всеми государствами и воевать против них. В нашей внешней политике мы не думаем о том, что скажет США или Европа. Чего требуют наши интересы, мы его и реализуем. Если мы можем договориться, то говорим, но а если не договоримся, то идем своим путем", - сказал пресс-секретарь Эрдогана.

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Версия на азербайджанском языке Kalın: "Qarabağ müharibəsi zamanı amerikalılarla üz-üzə gəldik"

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