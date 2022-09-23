Калын: В этой войне Турция на стороне Украины

Турция не признает итоги проводимых в Украине "референдумов".

Турция не признает итоги проводимых в Украине "референдумов".

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV .

"Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых в Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги "референдума" в Крыму. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны", - заявил Калын.