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Калын: В этой войне Турция на стороне Украины

Калын: В этой войне Турция на стороне Украины Турция не признает итоги проводимых в Украине "референдумов".
В регионе
23 сентября 2022 г. 22:58
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины

Турция не признает итоги проводимых в Украине "референдумов".

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV.

"Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых в Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги "референдума" в Крыму. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны", - заявил Калын.

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Версия на азербайджанском языке İbrahim Kalın: "Türkiyə bu müharibədə Ukraynanın yanındadır"

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