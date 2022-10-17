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Калын: Турция продолжит усилия по продлению зерновой сделки

Калын: Турция продолжит усилия по продлению зерновой сделки Турция продолжит прилагать усилия по продлению заключенной в июле в Стамбуле 120-дневной зерновой сделки и дипломатическому урегулированию в Украине.
В регионе
17 октября 2022 г. 22:31
Калын: Турция продолжит усилия по продлению зерновой сделки

Турция продолжит прилагать усилия по продлению заключенной в июле в Стамбуле 120-дневной зерновой сделки и дипломатическому урегулированию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на телеканал ТRТ, об этом в телефонном разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Стороны выразили обеспокоенность последними событиями в Украине, указав на необходимость приложения дипломатических усилий для "снижения последствий украинского кризиса на глобальный мир и стабильность, экономическую, продовольственную и энергетическую безопасность". "Турция решительно продолжит дипломатические инициативы по продлению стамбульских договоренностей", - отметил представитель Эрдогана.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

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