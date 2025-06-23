Каллас: Совет ЕС рассмотрит ситуацию во всех "горячих точках" - Иране, Украине, Газе, Ливии

Каллас: Совет ЕС рассмотрит ситуацию во всех "горячих точках" - Иране, Украине, Газа, Ливия

Министры иностранных дел стран ЕС сосредоточены на поиске дипломатического решения по Ирану, а также обеспокоены возможностью ответных мер и эскалации конфликта. Особую тревогу вызывает вероятность закрытия Ираном Ормузского пролива - это было бы чрезвычайно опасно и невыгодно для всех сторон.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

"Утром на совместном завтраке мы уже обсуждали ситуацию вокруг Ирана, но, безусловно, продолжим эту дискуссию. Мы обсуждаем ситуацию на Ближнем Востоке в более широком контексте", - заявила глава европейской дипломатии.

Отвечая на вопрос о ситуации в Газе и статьи 2 соглашения об ассоциации с Израилем, она отметила, что обзор по этому вопросу готов.

"Все государства-члены получили его, и мы продолжим обсуждение. Нам предстоит решить, какие выводы сделать и какие дальнейшие шаги предпринять", - отметила Каллас.

"Украина также остается в фокусе, хотя сейчас внимание всех приковано к событиям в Иране и в целом на Ближнем Востоке. В Киеве продолжают гибнуть люди из-за непрекращающихся российских бомбардировок. Мы должны продолжать оказывать давление на Россию - именно поэтому мы продвигаем 18-й пакет санкций", - заявила она, добавив, что военная помощь Украине также продолжится.

"Рада сообщить, что 80% инициативы по поставкам боеприпасов уже обеспечены обязательствами. Однако нам необходимо сделать больше, чтобы выполнить инициативу по поставке двух миллионов снарядов в этом году", - сказала Каллас.

Еще один вопрос на повестке дня - Китай. По словам Каллас, это будет первое обсуждение, сфокусированное исключительно на вопросах безопасности, в формате "только министры".

Отвечая на вопросы, Каллас рассказала о встрече в Женеве в конце прошлой недели и переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, на которой, по ее словам, "иранская сторона проявила готовность обсуждать не только ядерную программу, но и более широкие вопросы безопасности, которые беспокоят Европу".

"Мы должны поддерживать этот диалог, поскольку в конечном итоге только дипломатическое решение может обеспечить долгосрочную перспективу мира", - сказала Каллас.

По ее словам, Европа играет конкретную роль в этом процессе, в том числе в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий).

"Когда Иран готов говорить с нами, мы должны использовать эту возможность. В рамках СВПД у нас есть действующие обязательства и механизм "snapback", который предусматривает возвращение всех санкций в случае отсутствия прогресса. Экономика Ирана уже сейчас испытывает трудности, что негативно сказывается на иранском народе. Поэтому, если все согласны с тем, что Иран не должен обладать ядерным оружием, мы должны работать в этом направлении", - подытожила верховный представитель.