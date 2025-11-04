Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Каллас: Мы пытаемся ввести санкции против применяющих силу в отношении мирных демонстрантов в Грузии

    В регионе
    • 04 ноября, 2025
    • 18:37
    Каллас: Мы пытаемся ввести санкции против применяющих силу в отношении мирных демонстрантов в Грузии

    Евросоюз пытается ввести санкции против тех, кто применяет силу против мирных демонстрантов в Грузии, пока что у нас нет поддержки всех государств-членов.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

    "Мы пытаемся ввести санкции против высокопоставленных государственных чиновников, которые применяют силу против мирных демонстрантов в Грузии", - заявила она в ответ на вопрос о том, ожидаются ли конкретные меры.

    По словам Каллас, на данном этапе этот вопрос не пользуется поддержкой всех государств-членов ЕС.

    "К этому времени у нас нет поддержки всех государств-членов. Мы продолжаем работать над поиском различных путей решения этих проблем", - заявила глава евродипломатии.

    Кроме того, согласно заявлению еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, "конкретные меры находятся в руках государств-членов ЕС".

    "Надеюсь, что в ноябре мы получим новый механизм приостановления безвизового режима, который позволит нам предпринять дальнейшие шаги", - заявила Кос.

    Евросоюз Грузия демонстрации Кая Каллас Марта Кос
