    Калиакпаров: Казахстан до конца года предоставит данные о расследовании крушения самолета AZAL

    В регионе
    • 25 ноября, 2025
    • 10:33
    Правительство Казахстана до конца 2025 года предоставит информацию о расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау.

    Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом сообщил вице-министр транспорта Казахстана Максат Калиакпаров на брифинге.

    По его словам, предварительные выводы были представлены спустя три месяца после трагедии, однако экспертизы продолжаются.

    "Расследование продолжается. Сейчас проводится более глубокая работа, сложные экспертизы", - отметил Калиакпаров.

    Он подчеркнул, что вопрос крайне серьезный, и на данный момент назвать точную дату завершения расследования невозможно.

    "Я сейчас гарантировать сроки не могу, но по итогам этого года мы предоставим (информацию - ред.)", - добавил он.

    Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также 5 членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

    По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.

    Казахстан Максат Калиакпаров крушение самолета AZAL
