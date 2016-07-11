"Калашников" спустя 10 лет возобновил экспорт оружия в Грузию

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Российский концерн "Калашников" возобновил прекращенные в 2006 году поставки гражданского стрелкового оружия в Грузию и в ближайшие пять лет планирует нарастить их объем.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор концерна по маркетингу Владимир Дмитриев.

"В 2016 году концерн "Калашников" успешно возобновил поставки гражданской стрелковой продукции в Грузию, где с 2006 года наше оружие, фактически, не было представлено. В ближайшие пять лет концерн намерен нарастить объем поставок гражданского оружия в эту страну, поэтому открытие фирменной "бренд-зоны" благоприятно скажется на увеличении объема продаж", - заявил Дмитриев.