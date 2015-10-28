​Каладзе собрался в Иран за газом

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Грузии Каха Каладзе намерен посетить в середине ноября Иран для переговоров о транзите природного газа.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил Каха Каладзе.

"Иран представляет довольно интересный рынок и те ресурсы, которые имеет эта страна, должны быть максимально использованы Грузией исходя из нашего геополитического положения. В средних числах ноября лично я планирую поехать в Иран и, соответственно, мы будем говорить о том, возможно ли забрать оттуда газ. Все это очень важно", - заявил Каладзе.

Отметим, что до сих пор глава минэнерго Грузии ни разу не делал заявлений по поводу иранского газа. Однако вчера об этом упомянул бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. По всей видимости, это и послужило основанием для сегодняшнего заявления Каладзе и активностей в этом направлении.