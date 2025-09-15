Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Каладзе: Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не приедут на следующие выборы в Грузию

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 15:35
    Каладзе: Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не приедут на следующие выборы в Грузию

    Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах в Грузии.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    По его словам, представители организации во время предыдущих выборов "стали жертвами буллинга, оскорблений и давления", и поэтому не хотят снова приезжать в Грузию.

    "Наблюдательная миссия ОБСЕ/БДИПЧ подверглась такому сильному буллингу и давлению во время парламентских выборов, что у них больше нет желания приезжать. Я думаю, что они не будут участвовать и в следующих парламентских выборах", - заявил Каладзе журналистам.

    Мэр добавил, что против наблюдателей прозвучали резкие и несправедливые заявления не только со стороны местной оппозиции, но и от зарубежных политических кругов, включая некоторых европейских парламентариев и высокопоставленных лиц.

    Каладзе отметил, что, хотя правительство направило официальное приглашение наблюдателям, было заранее ясно, что они не приедут.

    БДИПЧ ОБСЕ Грузия выборы наблюдатели
    Tbilisi meri: ATƏT/DTİHB missiyası Gürcüstanda növbəti seçkiləri müşahidə etməyəcək
    Kaladze: OSCE/ODIHR observers won't come to next elections in Georgia

    Последние новости

    17:11

    Азербайджан увеличил экспорт природного газа почти на 4%

    Энергетика
    17:08

    Азербайджан за 8 месяцев экспортировал около 16 млн тонн нефти

    Энергетика
    17:07

    Житель Кяльбаджара: Мы возвращаемся на родную землю со слезами радости

    Внутренняя политика
    16:58

    В Баку арестован бизнесмен "Вюсал 300"

    Происшествия
    16:48

    МИД Болгарии выразил РФ письменный демарш из-за инцидента с БПЛА в Польше

    Другие страны
    16:41
    Видео

    Эмоции первоклассников в средней школе №288 в День знаний – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    Наука и образование
    16:40

    Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти втрое

    Финансы
    16:37
    Фото
    Видео

    Переселившимся в Кяльбаджар жителям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    16:33

    В Баку обсудили развитие партнерства Азербайджана с НАТО

    Внешняя политика
    Лента новостей