Каладзе: Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не приедут на следующие выборы в Грузию

Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, представители организации во время предыдущих выборов "стали жертвами буллинга, оскорблений и давления", и поэтому не хотят снова приезжать в Грузию.

"Наблюдательная миссия ОБСЕ/БДИПЧ подверглась такому сильному буллингу и давлению во время парламентских выборов, что у них больше нет желания приезжать. Я думаю, что они не будут участвовать и в следующих парламентских выборах", - заявил Каладзе журналистам.

Мэр добавил, что против наблюдателей прозвучали резкие и несправедливые заявления не только со стороны местной оппозиции, но и от зарубежных политических кругов, включая некоторых европейских парламентариев и высокопоставленных лиц.

Каладзе отметил, что, хотя правительство направило официальное приглашение наблюдателям, было заранее ясно, что они не приедут.