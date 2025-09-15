Каладзе: Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не приедут на следующие выборы в Грузию
- 15 сентября, 2025
- 15:35
Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах в Грузии.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, представители организации во время предыдущих выборов "стали жертвами буллинга, оскорблений и давления", и поэтому не хотят снова приезжать в Грузию.
"Наблюдательная миссия ОБСЕ/БДИПЧ подверглась такому сильному буллингу и давлению во время парламентских выборов, что у них больше нет желания приезжать. Я думаю, что они не будут участвовать и в следующих парламентских выборах", - заявил Каладзе журналистам.
Мэр добавил, что против наблюдателей прозвучали резкие и несправедливые заявления не только со стороны местной оппозиции, но и от зарубежных политических кругов, включая некоторых европейских парламентариев и высокопоставленных лиц.
Каладзе отметил, что, хотя правительство направило официальное приглашение наблюдателям, было заранее ясно, что они не приедут.