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    Каха Каладзе: Вопрос об открытии абхазской железной дороги не был темой переговоров

    Заместитель премьер-министра Грузии: На наших встречах конкретно такой вопрос не обсуждался

    Тбилиси. 27 февраля. REPORT.AZ/ "Во время визита премьер-министра Армении в Грузию вопрос об открытии абхазской железной дороги не обсуждался".

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Грузии, министр энергетики Каха Каладзе.

    Он опроверг утверждения оппозиционных партий по этому поводу: "Оппозиция утверждает, что якобы во время визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Тбилиси были переговоры насчет открытия абхазской железной дороги. На наших встречах конкретно такой вопрос не обсуждался, и даже разговора на эту тему не было".

    Отметим, что после визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Тбилиси звучали мнения об открытии железной дороги в Армению через оккупированную Абхазию. Оппозиция обвинила правительство в очередной фальсификации.

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