Каха Каладзе: Вопрос об открытии абхазской железной дороги не был темой переговоров

Тбилиси. 27 февраля. REPORT.AZ/ "Во время визита премьер-министра Армении в Грузию вопрос об открытии абхазской железной дороги не обсуждался".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Грузии, министр энергетики Каха Каладзе.

Он опроверг утверждения оппозиционных партий по этому поводу: "Оппозиция утверждает, что якобы во время визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Тбилиси были переговоры насчет открытия абхазской железной дороги. На наших встречах конкретно такой вопрос не обсуждался, и даже разговора на эту тему не было".

Отметим, что после визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Тбилиси звучали мнения об открытии железной дороги в Армению через оккупированную Абхазию. Оппозиция обвинила правительство в очередной фальсификации.